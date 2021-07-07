مؤسسة ENPI: توزيع سكنات LPPبداية من الغد عبر هذه المواقع

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه سيتم مواصلة عملية توزيع مفاتيح سكنات الترقوي العمومي عبر الوطن، بمناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الإستقلال والشباب وفي إطار العملية الكبرى التي أطلقتها وزارة السكن بتوزيع 100 ألف وحدة سكنية.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد دعت كافة المكتتبين الموجهين للمواقع السكنية المعنية بالتسليم التوجه إلى المصالح التجارية قصد استكمال الإجراءات المالية والإدارية، وذلك تحسبا لإستكمال عملية تسليم مفاتيح السكنات وفق الرزنامة الآتية للمواقع المعنية. حيث سيتم توزيع يوم الخميس 08 جويلية 100 مسكن ترقوي عمومي” يسر” ولاية . بومرداس. والأحد 11 جويلية توزيع 104 مسكن ترقوي عمومي ” ميشلان ” باش جراح الجزائر العاصمة. ويوم الإثنين 12 جويلية توزيع 200 مسكن ترقوي عمومي “ميموني” بالجزائر العاصمة.

كما سيتم يوم الثلاثاء 13 جويلية توزيع 100/ 488 مسكن ترقوي عمومي “بورعدة ” الجزائر العاصمة. ويوم الأربعاء 14 جويلية توزيع 300 مسكن ترقوي . عمومي سنتوحي ” هراوة ” الجزائر العاصمة. والخميس 15 جويلية 200 / 260 مسكن ترقوي عمومي بالسويدانية. ويوم الأحد 18 جويلية 476 مسكن ترقوي عمومي ” علي صادق ” برج الكيفان

وأضاف البيان أنه سيتم يوم الأحد 25 جويلية توزيع 1144 مسكن ترقوي عمومي ” بوينان ” ولاية البليدة. والإثنين 26 جويلية توزيع 278 مسكن ترقوي عمومي ” ذراع الريش ” ولاية عنابة. والثلاثاء 27 جويلية توزيع 300 مسكن ترقوي عمومي ولاية مستغانم. والأربعاء 28 جويلية 294 مسكن ترقوي عمومي ولاية ورقلة. .وكذا 200 مسكن ترقوي عمومي ولاية الوادي