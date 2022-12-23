مؤسسة ENPI: سكنات فخمة للبيع في العاصمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن إعادة فتح باب التسجيل للراغبين لإقتناء سكنات الترقوي الحر LPL بولاية الجزائر.

وأوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك ان تم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر LPL.

وذلك عملية التسجيل تتم عبر الموقع الالكتروني: https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

كما أن التسجيل يكون يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحا. ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر.

ونشرت مؤسسة ENPI الموقع المخصص لإقتناء هذه الصيغة من السكنات ويتعلق الأمر بـ 250 مسكن ترقوي حر سيدي بن نور معالمة .

ويشمل الموقع شقق ذات 3 غرف، 4 غرف و5 غرف وشقة مزدوجة duplex ذات 6 غرف .

وحددت مؤسسة ENPI سعر شقة ذات ثلاثة غرف من 233.60 345 10 دج الى 512.80 232 13 دج . بينما شقة ذات 4 غرف يبدأ سعرها من 652.00 107 14 دج الى 562.40 293 14 دج .

في حين يبدا سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج. كما ان سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب يبدأ من 579.00 800 38 دج الى 148.00 063 48 دج . في حين سعر شقة مزدوجة ذات ستة غرف يبدأ سعرها من 653.60 215 19 دج الى 160.80 489 24 دج.