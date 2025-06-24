مؤسسة enpi: شقق فاخرة للبيع بهذه الأسعار في العاصمة 

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “enpi” ، فتح الموقع الإلكتروني، لتمكين المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن، من الترشح لاقتناء سكنات برنامج الترقوي الحر lpp.

وأوضح بيان مؤسسة enpi عبر حساها الرسمي على الفيسبوك سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة للتسجيل في ولاية.

وأكد مؤسسة enpi أن العملية تخص موقع 262 مسكن ترقوي حر سوريكال-باب الزوار، بالجزائر العاصمة.

ووفقا للمؤسسة هذا الموقع يحتوي على شقق من نوع ثلاثة غرف F3و أربعة غرف F4 و خمسة غرف F5.

وتقدر مساحة الشقة ذات 3 غرف من 130,51 متر مربع بسعر 385,00 338 21دج .

وتتراوح مساحة الشقة ذات 4 غرف من 110,74 متر مربع إلى 151,5 متر مربع.

ويبلغ سعر الشقة ذات 4 غرف من 990.00 105 18 دج إلى 250.00 770 24 دج.

وتتراوح مساحة الشقة ذات 5 غرف من 136,87 متر مربع إلى 192,52 متر مربع.

كما يبلغ سعر الشقة ذات 5 غرف من 245.00 378 22 دج إلى 020.00 477 31 دج.

وسيكون التسجيل ابتداءً من اليوم 24 جوان 2025 على الساعة 14:00 عبر الموقع الرسمي للمؤسسة:

https://www.enpi.dz/

أو على الرابط السريع :

https://www.enpi-net.dz/LPL/

ويتم غلق التسجيلات بعد استقبال العدد الكافي.