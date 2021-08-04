مؤسسة ENPI: فتح باب الترشح لإقتناء سكنات “LPL” عبر 40 ولاية

علم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني. الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي الحر ” L.P.L ” المفتوح لكل المواطنين بدون شروط الأهلية.

وحسب بيان للمؤسسة الترقوية، فإن سكنات الترقوي الحر تتواجد عبر 40 ولاية . وفق المخزون المتوفر. والملف المطلوب يتكون من شهادة الميلاد ، نسخة من بطاقة التعريف الوطني. يكون التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ابتداء من يوم الخميس 05 أوت 2021.

ولاية أدرار: حي 24 مسكن ترقوي عمومي ” فردي – تيليتين ” أدرار. ولاية الأغواط : حي 369 مسكن ترقوي عمومي. ولاية تقرت : حي 36 مسكن ترقوي عمومي. ولاية الوادي : حي 200 مسكن ترقوي عمومي. ولاية غرداية : حي 25 مسكن ترقوي عمومي. ولاية عنابة : حي 72 مسكن ترقوي عمومي الشعيبة 2 “.

وحي 46 مسكن ترقوي عمومي الشعيبة 3 . حي 278 مسكن ترقوي عمومي ذراع الريش. وبولاية باتنة : حي 120 مسكن ترقوي عمومي “بارك أفوراج”. وحي 166 مسكن ترقوي عمومي ” بارك أفوراج. وحي 400 مسكن ترقوي عمومي “حملة 3”

وتتوفر السكنات الترقوي الحر، بولاية جيجل على مستوى حي 280 مسكن ترقوي عمومي “حراثن”. ولاية ميلة : حي 84 مسكن ترقوي عمومي ” فردوة”. ولاية سكيكدة : حي 590 مسكن ترقوي عمومي “بوزعرورة”. ولاية سوق أهراس : حي 42 مسكن ترقوي عمومي سوق أهراس. ولاية قالمة : حي 222 مسكن ترقوي عمومي. ولاية الطارف : حي 51 مسكن ترقوي عمومي ” بن مهيدي. ولاية تبسة : حي 50 مسكن ترقوي عمومي. ولاية قسنطينة : حي 620 مسكن ترقوي عمومي ” ماسينيسا ” الخروب، و 380 مسكن ترقوي عمومي ” علي منجلي ” عين سمارة

ولاية سطيف 260 مسكن ترقوي عمومي العلمة. وحي 154 مسكن ترقوي عمومي ” قاوة 2″. حي 320 مسكن ترقوي عمومي ” قاوة 2″. حي 500 مسكن ترقوي عمومي ” قاوة 2 . أما ولاية وهران : حي 2100 مسكن ترقوي عمومي ” سيدي الشحمي. وحي 2000 مسكن ترقوي عمومي ” سيدي الشحمي. ولاية مستغانم : حي 300 مسكن ترقوي عمومي. ولاية سيدي بلعباس : حي 500 مسكن ترقوي عمومي. ولاية عين تيموشنت: حي 132 مسكن ترقوي عمومي. ولاية تيارت : حي 218 مسكن ترقوي عمومي” تيارت

ولاية سعيدة : حي 25 مسكن ترقوي عمومي ” ظهر الشيح”. ولاية تيسمسيلت : حي 36 مسكن ترقوي عمومي. ولاية تلمسان : حي 415 مسكن ترقوي عمومي ” بوجليدة. ولاية بشار : حي 43 مسكن ترقوي عمومي ” جنان ضيف الله. ولاية البيض : حي 50 مسكن ترقوي عمومي . ولاية غليزان : حي 80 مسكن ترقوي عمومي. ولاية عين الدفلى : حي 180 مسكن ترقوي عمومي. ولاية البليدة : حي 240 مسكن ترقوي عمومي ” أولاد سلامة. وحي 1144 مسكن ترقوي عمومي ” بوينان. وحي 64 مسكن ترقوي عمومي ” موزاية. حي 80 مسكن ترقوي عمومي ” الأربعاء

ولاية الشلف : حي 30 مسكن ترقوي عمومي. و حي 40 مسكن ترقوي عمومي. ولاية الجلفة : حي 20 مسكن ترقوي عمومي ” عين وسارة”. وحي 32 مسكن ترقوي عمومي “الجلفة”. ولاية المدية : 194 مسكن ترقوي عمومي. ولاية عين الدفلى : 32 مسكن ترقوي عمومي ” مليانة” . ولاية برج بوعريريج : حي 40/800/1500 مسكن ترقوي عمومي. برج بوعريريج. حي 105/800/1500 مسكن ترقوي عمومي برج بوعريريج. حي 109/800/1500 مسكن ترقوي عمومي برج بوعريريج. ولاية المسيلة : حي 108 مسكن ترقوي عمومي ” المويلحة

أما بولاية ولاية البويرة : حي 596 مسكن ترقوي عمومي. ولاية بجاية : حي 154 مسكن ترقوي عمومي ” واد غير. حي 82 مسكن ترقوي عمومي ” القصر

ولاية تيزي وزو: حي 288 مسكن ترقوي عمومي ” تامدا “. حي 80 مسكن ترقوي عمومي ” واد فالي. حي 85 مسكن ترقوي عمومي ” ذراع الميزان. ولاية عنابة : حي 48 مسكن ترقوي حر ” كولين روز. حي 60 مسكن ترقوي حر ” كولين روز. ولاية قسنطينة : حي 30 فيلا ” زواقي ”