مؤسسة enpi: فيلات للبيع بأسعار مغرية في هذه الولاية 

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المواطنين داخل اوخارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية البليدة.

واوضحت مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك إلى أن عملية البيع 44 فيلا موزعة عبر إقليم الولاية. وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني: www.enpi.dz

أوعبر الرابط مباشرة: www.enpi-net.dz/LPL/

وذلك ابتداءا من يوم الخميس الموافق ل 10/06 /2022 على الساعة 14:00 مساءً .ويتم غلق الموقع بعد انتهاء المخزون المتوفر.

مشروع 12 فيلا ترقوي حر موزاية ( ولاية البليدة)

ويشمل فيلات من نوع: F5 و F6

وأضافت مؤسسة ENPI انه تتراوح مساحة الفيلا ذات 5 غرف من 195.20 متر مربع الى 203.41 متر مربع. ويبدا سعرها من 367.60 826 29 دج الى 647.70 796 34 دج.

بينما تتراوح مساحة فيلا ذات 6 غرف من 203.41 متر مربع الى 223.11 متر مربع. و يبدا سعرها من 822.30 731 28 دج الى 647.70 796 34 دج.

مشروع 26 فيلا ترقوي حر بوفاريك ( ولاية البليدة ).

ويشمل الموقع فيلات من نوع F5 و F6

وحسب مؤسسة ENPI تتراوح مساحة الفيلا ذات 5 غرف من 240.60 متر مربع الى 264.35 متر مربع. ويبدا سعرها من 208.80 598 29 دج الى 783.32 154 33 دج.

في حين تتراوح مساحة فيلا ذات 6 غرف من 224.01 متر مربع الى 241.88 متر مربع. ويبدا سعرها من 960.00 913 29 دج الى 507.18 421 32 دج.

مشروع 06 فيلا ترقوي حر أولاد يعيش ( ولاية البليدة ).

ويشمل الموقع فيلات من نوع F7 أين تتراوح مساحة فيلا ذات 7 غرف من 240.10 متر مربع الى 321.25 متر مربع. ويبدأ سعرها من 645.00 840 47 دج الى 875.00 649 54 دج

وللمزيد من المعلومات وضعت مؤسسة ENPI ارقام الهاتف التالية:023.52.91.97