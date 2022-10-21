مؤسسة ENPI: محلات للبيع بـ 3 ولايات وبأسعار مغرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المواطنين داخل اوخارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية سطيف، برج بوعريريج والمسيلة.

وتدعو مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الأشخاص المعنويين اوالطبيعيين إلى سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على مستوى سطيف، برج بوعريريج والمسيلة. وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

وحددت مؤسسة ENPI مواقع المحلات التجارية المعنية للبيع في كل بكل من:

109 مسكن ترقوي عمومي م ش أ 09 برج بوعريريج

260 مسكن ترقوي عمومي العلمة سطيف

40 مسكن ترقوي عمومي برج بوعريريج

320 مسكن ترقوي عمومي قاوة سطيف

108 مسكن ترقوي عمومي المسيلة

500 مسكن ترقوي عمومي قاوة سطيف

154 مسكن ترقوي عمومي قاوة سطيف

وحدد مؤسسة ENPI تاريخ تقديم العروض في أجل أقصاه 15 يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية.

كما سيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعهدين بالحضور.