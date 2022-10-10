مؤسسة ENPI: محلات للبيع في هذه الولاية .. والسومة هايلة

أعلنت المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بولاية بومرداس عن بيع بالمزايدة في أظرفة مختومة محلات تجارية. بالإضافة إلى خدمات البرنامج السكنية الترقوي عمومي، الترقوي الحر والاجتماعي تساهمي.

وتدعو مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الأشخاص المعنويين اوالطبيعيين إلى سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الكائن مقرها بحي 800 مسكن بومرداس. وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

وحددت مؤسسة ENPI مواقع المحلات التجارية المعنية للبيع في كل بكل من

252 مسكن برج منايل

77 برج منايل

300 مسكن دلس

290 مسكن خميس الخشنة

269 مسكن ترقوي عمومي حمادي

100 مسكن ترقوي عمومي يسر

64 ولاد هداج

80 مسكن ترقوي عمومي خميس الخشنة

وحدد مؤسسة ENPI تاريخ تقديم العروض في أجل أقصاه 15 يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية.

كما سيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعهدين بالحضور.