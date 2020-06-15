مؤسسة ETTRB تتعهد بتسليم قرابة 1700 سكن “عدل” بولاية بومرداس هذه السنة

تعهدت مؤسسة ETTRB بسليم جزء من سكنات عدل بولاية بومرداس والتي تشرف على إنجازها للمكتتبين هذه السنة.

وأفاد بيان لمصالح ولاية بومرداس، أن الوالي عقد اجتماعا صبيحة اليوم بخصوص مشاريع البيع بالإيجار لوكالة “عدل”،بحضور مدير السكن ومدير مشاريع عدل، وكذا مديرة البيئة بالنيابة، مدير الصناعة والمناجم ،المدير العام لمركز الردم التقني ومدير مؤسسة ETTRB المكلفة بالإنجاز .

واضاف الييان أن مؤسسة ETTRB قد أسندت لها مشاريع البيع بالإيجار بالبلديات التالية :

1327 مسكن ببلدية خروبة، 588مسكن ببلدية ببادية اولاد موسى، 912 مسكن ببلدية اولاد موسى، 412 مسكن ببلدية خميس الخشنة، و 488 مسكن ببلدية حمادي.

وأوضح نفس المصدر، أنه تم التطرق لمجمل المشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسة لإنجاز كل هذه المشاريع، حيث إتخذت جملة من القرارات على غرار تعيين مفرغة لرمي الاتربة ببلدية الأربعطاش، وكذا خروج لجنة خاصة لإختيار أرضيات مجاورة للمشاريع المعنية لوضع العتاد الخاص بالمؤسسة وكذا مركز للخرسانة.

وأشار البيان، أنه تم التوصل إلى تسليم السكنات إلى غاية 31 ديسمبر، 800 وحدة سكنية من مجموع 1327 ببلدية خروبة قبل نهاية السنة، بالإضافة إلى تسليم 588 وحدة سكنية ببلدية اولاد موسى، وتسليم 274 وحدة سكنية من مجموع 912 ببلدية أولاد موسى.

أما باقي السكنات فتتعهد مؤسسة ETTRB بتسليمها خلال سنة 2021.