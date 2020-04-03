مؤسسة sntv تعلن عن التكفل بنقل المسرحين من الحجر الصحي إلى ولاياتهم

أعلمت المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، أنها سخرت ابتداء من اليوم الجمعة، عددا من حافلاتها فانهول ومرسيديس لنقل كل المواطنين الجزائريين القادمين من مختلف دول العالم.

وحسب بيان المديرية، تخص العملية، المواطنين الجزائريين الذين خضعوا للحجر الصحي بمختلف الفنادق في تيبازة والعاصمة، في اطار مساعي الدولة لمواجهة كورونا.

وأشارت sntv أن العملية مستمرة الى غاية آخر فرد من الأفراد المعنيين بالحجر، مع ضمان وصوله الى الولاية التي يقيم بها، وفق اتفاق مبرم بين مسؤولي المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، والهيئات الوصية، في انتظار مساعدات أخرى ومساهمات مستعدة لتقديمها المؤسسة، بما يخدم الصالح العام.

وأفادت المؤسسة أنه لم يحدد بعد تاريخ استئناف العمل، في إطار نقل المسافرين عبر الخطوط الطويلة ما دامت الجزائر تمر بهذه المرحلة الحرجة على غرار معظم دول العالم.