مؤسستان صغيرتان تودعان ملفات إنخراطهما في بورصة الجزائر

تلقت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة خلال السنة الجارية طلبان جديدان للدخول في بورصة الجزائر.

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة، عبد الحكيم براح، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الانباء، أن “الأمر يتعلق بمؤسستين صغيرتين ومتوسطتين قدمتا رسميا طلب تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، سلطة ضبط السوق المالية، وذلك من أجل دخولهما بورصة الجزائر التي فتحت قسما مخصصا حصريًا لهذا النوع من المؤسسات في عام 2012”.

وأضاف ذات المسؤول ان “الطلب الأول يخص شركة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والتي تطمح إلى جمع رؤوس أموال بمقدار واحد مليار دينار”.

مشيرا ان “الطلب الثاني والذي تقدمت به شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع السياحة فيتعلق بعملية لإصدار سندات تساهمية بمجموع 10 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات في عملية واحدة أو أكثر، حسب الحاجة”.