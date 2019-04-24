مؤسس الـ “FIS” عباسي مدني في ذمة الله

توفي، اليوم الأربعاء، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ” الفيس”، عباسي مدني.

للإشارة، كان عباسي مدني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة، مقيم في قطر منذ سنة 2003.

وعاد عباسي مدني الذي ولد 1931 في سيدي عقبة ببسكرة، بعد الاستقلال إلى مقاعد الدراسة، حيث أكمل ليسانس في الفلسفة.

وواصل الدراسات العليا حتى الدكتوراه الدرجة الثالثة، في التربية المقارنة.

وما بين1975 و1978 درس عباسي مدني، درس في العاصمة البريطانية، حيث حاز دكتوراه الدولة في مادة التربية.

كما انتخب في مجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة باسم جبهة التحرير الوطني.

ومنذ 1982 أصبح ناشطا من أجل قيام دولة إسلامية، معلنا في أكتوبر 1988 تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ.