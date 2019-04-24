مؤسس الـ “FIS” عباسي مدني في ذمة الله

توفي، اليوم الأربعاء، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ” الفيس”، عباسي مدني.
للإشارة، كان عباسي مدني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة، مقيم في قطر منذ سنة 2003.
وعاد عباسي مدني الذي ولد 1931 في سيدي عقبة ببسكرة، بعد الاستقلال إلى مقاعد الدراسة، حيث أكمل ليسانس في الفلسفة.
وواصل الدراسات العليا حتى الدكتوراه الدرجة الثالثة، في التربية المقارنة.
وما بين1975 و1978 درس عباسي مدني، درس في العاصمة البريطانية، حيث حاز دكتوراه الدولة في مادة التربية.
كما انتخب في مجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة باسم جبهة التحرير الوطني.
ومنذ 1982 أصبح ناشطا من أجل قيام دولة إسلامية، معلنا في أكتوبر 1988 تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
التعليقات (2)
رحمة الله عليك شيخنا الفاضل واسكنك فسيح جنانه لقد كنت تقول كلمة الحق يوم ان صمت الجميع و جاهدت في الله حق جهاده. و الله لم انس دروسك حول اخلاق المسلم قبل التي كنت تلقيها قبل صلاة الظهر بجامعة الخروبة حينما كنا ندرس هناك في الثمانينات. فاللهم اجمعنا به في الجنة مع الشهداء و الصدقين و حسن اولائك رفيقا. امين يا رب العالمين
لا تبخلو الناس أشياءهم . قبل أن يكون مؤسس FIS هو أحد المجاهدين ضد المستعمر الفرنسي . رحمه الله