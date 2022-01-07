مؤسس شركة Bomare يقدم عرضا مغريا للمهندسين خريجي الجامعات

قال علي بومدين مؤسس شركة Bomare، في حوار لموقع european ceo، إن طموح شركته لإنتاج 7.5 مليون تلفزيون سنويًا. سيساعد رواد الأعمال الجزائريين على إنشاء المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندسية الجديدة.

وقال صانع الإلكترونيات الجزائري، إنه بحلول عام 2025، يأمل في إنتاج 7.5 مليون جهاز تلفزيون سنويًا، وتصدير 90٪ منها.

وسيساعد هدفه البالغ 7.5 مليون وحدة في خلق جو للمهندسين الجزائريين لبناء حياة ناجحة دون الحاجة إلى السفر للخارج. والمساعدة في تنويع الاقتصاد الجزائري.

وقال علي بومدين “بدأت عملي في عام 1992؛ استوردت المنتج من أوروبا ووزعته في السوق الجزائرية. وقد تلقيت ذات مرة دعوة من مجموعة كبيرة في كوريا الجنوبية. عدت من رحلتي وقررت بالتأكيد تصنيع المنتج الخاص بي وتصديره إلى أوروبا”.

وأضاف علي بومدين “أردت أن أصنع منتجًا عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية. هذا تحد. وحتى الآن يسعدني جدًا أن أرى منتجي في أوروبا”.

وتابع المتحدث علي بومدين “على سبيل المثال الآن هناك مهندسون قادمون من الجامعة، أريد تدريبهم، ومنحهم فرصة لفتح شركتهم الخاصة. وسأشتري المنتج منهم لدمج منتجهم في منتجنا وتصديره. لا حاجة للسفر إلى كندا أو الولايات المتحدة أو أوروبا للعمل في هذه الصناعة. لدينا هنا فرصة للعمل في الجزائر”.

وقال علي بومدين “إذا تمكنت من إنهاء هذا المشروع، مع 7.5 مليون جهاز تلفزيون. فسيتعين علينا إنشاء ما لا يقل عن 1000 شركة مثل الشركات المتوسطة والصغيرة وبعض الشركات المبتدئة. لذلك بالنسبة لي، إنه تحدٍ في هذه السنوات العشر، بين 2020 و 2030”.

وأشار أن الخطوة التالية بالنسبة له هي السوق الأفريقية الكاملة. حيث قال “أحتاج إلى فتح بعض الشركات في إفريقيا لأفعل الشيء نفسه كما هو الحال في الجزائر، قبل 20 عامًا”.

للإشارة، تم إنشاء شركة BOMARE في عام 2001، حيث تجمع بين خبرة 20 عامًا من التاريخ وحيوية شركة شابة وحيوية.

وتتمثل مهمة BOMARE COMPANY في تطوير قطاع صناعة الإلكترونيات بالجزائر. وتعزيز مكانتها في أوروبا وتوسيع نشاطها ليشمل البلدان الأوروبية والأفريقية الأخرى.