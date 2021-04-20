مؤسس قناة طيور الجنة يدخل العناية المركزة

يرقد مؤسس قناة “طيور الجنة“، خالد مقداد، بمصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، حسبما أعلنه أبنائه.

وحسب مصادر صحفية أردنية، فإن مقداد قد دخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن عائلة مقداد بشكل رسمي عن مرضه، إلا أن الجمهور قد خمن أن يكون مصابًا بفيروس كورونا.

ونشر عصومي ووليد عبر قناتهما على اليوتيوب، فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان “أول يوم في رمضان بدون بابا”.

كما ناشد المعتصم بالله مقداد، جميع محبيه، بالدعاء لوالده “خالد مقداد” بعد دخوله العناية المكثفة وتدهور حالته الصحية.