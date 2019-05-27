مؤسس “هواوي” يعترف بخسائره بعد الأزمة الأخيرة للشركة

اعترف مؤسس شركة “هواوي” الصينية، ورئيسها التنفيذي، “رين تشنغ في”، بالخسائر التي لحقت بالشركة، بعد الأزمة الأخيرة مع أمريكا.

ولكن ” رين تشنغ في”، استبعد أن تقوم بكين، باستهداف شركة “أبل” الأميركية، للرد على الولايات المتحدة.

حيث دعى البعض في الصين لاستهداف “أبل” بإجراء انتقامي، لكن مؤسس الشركة، قال لوكالة “بلومبرغ”، إنه سوف يحتج على أي خطوة للرد.

واضاف الرئيس التنفيذي للشركة: “ذلك الرد الصيني على أبل، لن يحدث أولا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين”.

واعترف “رين تشنغ في”، أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأميركي، ستقلص تفوقا استمر عامين، حققته الشركة على منافسيها.

ولكنه أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.