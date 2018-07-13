مؤشرات إيجابية للحصيلة المالية خلال الثلاثي الأول من سنة 2018‎

كشف تقرير لبنك الجزائر عن تحسن طفيف للوضعية المالية في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018.

حيث سجل ميزان المدفوعات تعافي أسعار برميل النفط إلى ماقيمته 68.3 دولار مقابل 53.7 دولار من نفس الفترة العام الماضي

ونتج عنه إرتفاع عائدات تصدير المحروقات على 9.57 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 8.39 مليار دولار سجلت في نفس الفترة من سنة 2017

وعرف زيادة في المعاشات التقاعد الموجهة للجزائريين بنسبة 12.29 %

وتميز الوضع النقدي بزيادة سجلت في المعروض من النقد بنسبة 4.70% مقارنة بنسبة 3.55 سجلت بنفس الفترة من السنة الفارطة

في حين بلغت السيولة الإجمالية للبنوك 1461.1 مليار دينار مقابل 1380.6 مليار دينار سجلت نهاية شهر ديسمبر 2017.