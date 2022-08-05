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مؤشر أسعار الغذاء عند أدنى مستوى منذ جانفي 2022

بقلم النهار أونلاين
مؤشر أسعار الغذاء عند أدنى مستوى منذ جانفي 2022
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مؤشر أسعار الغذاء عند أدنى مستوى منذ جانفي 2022

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