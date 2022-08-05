قناة النهار مؤشر أسعار الغذاء عند أدنى مستوى منذ جانفي 2022 بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أوت 2022 - 17:13 شارك غرِّد أرسل 63 0 مؤشر أسعار الغذاء عند أدنى مستوى منذ جانفي 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ve23a اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع "ماريو دراغي" رئيس مجلس الوزراء الإيطالي المستقيل قناة النهار 02 أوت إختياري"شعار جديد يرشد المستهلك نحو أفضل المنتجات" قناة النهار 31 جويلية تلمسان: الحشرة القرمزية..ناموس الهندية كلانا ما تقدر ترقد ما تقدر تخرج ألقاولنا حل قناة النهار 27 جويلية النواب ينتفضون في وجه الحكومة .. المطالبة بحل مشكلتي تراكم الأسئلة والقوانين قناة النهار 21 جويلية بحثا عن الرفاهية.. عرسان يضعون يوم زفافهم في أيدي "منظم الحفلات" قناة النهار 18 جويلية صريح جدا: هذا هو المبلغ الذي يخصصه الجزائري لقضاء أسبوع في تونس قناة النهار 20 جويلية مع موجة الحر.. هذا ما يفعله الجزائريون للوقاية من ضربات الشمس قناة النهار 26 جويلية حماية مدنية: استراتيجية مدروسة لإطفاء الحرائق تجنبا لما حدث مع الجارة تونس قناة النهار 22 جويلية بعث خطوط بحرية جديدة تجارية وأخرى لنقل المسافرين..قرارات ناجعة قناة النهار 02 أوت تساؤلات: رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بالجزائر .. التعاون الإقتصادي يتصدر أجندة الزيارة قناة النهار 18 جويلية