مؤشر الرخاء العالمي.. الجزائر تحتل هذه المرتبة

صنفت المنصة المالية HelloSafe للرخاء العالمي الجزائر في المتية الثالثة إفريقيا في مؤشر الرخاء العالمي.

ووفقا لذات المؤشر صنفت الجزائر الثالثة إفريقيا برصيد 40.36 نقطة، ما يسمح لها بالظهور في فئة الدول ذات مستوى الازدهار المتوسط.

وتقدمها موريشيوس بـ 41.05 نقطة، وسيشيل بـ 40.77 نقطة، الأولى والثانية على التوالي.

وأشار هذا المؤشر إلى أن هذه البلدان الثلاث تتمتع بإستقرار اقتصادي معين وإرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتنمية بشرية أكثر تقدما.

تليها ليبيا في المركز الرابع بـ 33.84 ومصر المركز الخامس بـ 33.24، وسادسا تونس بـ 32.25 في الترتيب الأفريقي.

وجاءت الغابون الغابون في المركز السابع برصيد 32.02 نقطة فيما تقبع المغرب في المركز الثامن برصيد 30.02 نقطة.

وحسب HelloSafe Prosperity Index الذي يقيم 186 دولة وفقًا لـ 6 معايير.

ويتعلق الامر بـ الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدخل القومي الإجمالي للفرد، معدل الادخار الوطني، مؤشر التنمية البشرية (HDI)، معامل جيني (مقياس عدم المساواة)، ومعدل الفقر.

كما صنف المؤشر ذاته البلدان وفقا لعدة فئات تتراوح بين البلدان ذات مستوى الرخاء المرتفع جدًا بدرجة أعلى من 60.

والبلدان ذات المستوى العالي من الرخاء بدرجة تتراوح بين 50 و60.

بينماالبلدان ذات المستوى المتوسط ​​من الرخاء بدرجة تقع بين 40 و50.

أما البلدان ذات مستوى منخفض من الرخاء بدرجة تتراوح بين 30 و40،.

وأكذا البلدان ذات مستوى منخفض جدًا من الرخاء بدرجة أقل من 30.