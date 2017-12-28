مؤشر نيكي الياباني يبدد مكاسبه مع نهاية التعاملات اليوم

بدد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مكاسبه المبكرة في نهاية التعاملات اليوم الخميس.

في الوقت الذي ارتفع فيه الين وواصلت فيه أسهم البنوك خسائرها.

وأنهى المؤشر تعاملاته منخفضا 0.6 في المائة إلى 22783.98 نقطة.

في حين نزل مؤشر توبكس 0.6 في المئة إلى 1819.03 نقطة.

وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 1.4 في المائة مع تراجع أسهم مجموعة “ميتسوبيشي يو.إف.جيه” المالية 2.2 في المئة.

وتراجع الدولار 0.5 بالمئة مقابل الين لأدنى مستوى فيما يزيد على أسبوع عند 112.80 ين.

وتراجعت أسهم “إيدميتسو كوسان” 2.6 في المئة، فيما هبطت أسهم “شوا شل” 1.7 في المئة.

ومن بين القطاعات القليلة الرابحة قطاع الحديد والصلب الذي ارتفع مؤشره 0.1 في المائة .

وقطاع المعادن غير الحديدية الذي صعد مؤشره 0.6 في المائة وأسهم قطاع الكهرباء والغاز الذي ارتفع مؤشره 0.3 في المائة.