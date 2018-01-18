مؤشر نيكي الياباني يغلق منخفضا بـ0.4 بالمائة

أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الخميس متراجعا من أعلى مستوى في 26 عاما .

في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون يتوخون الحذر بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية والمالية.

وهبط المؤشر القياسي 0.4 بالمائة إلى 23763.37 نقطة بعد أن بلغ مستوى 24084.42 نقطة وهو الأعلى منذ نوفمبر 1991.

وتراجعت أسهم “ميتسوبيشي استيت” 1.6 بالمائة و”سوميتومو” للعقارات والتطوير واحدا بالمائة.

وهبطت أسهم شركات التأمين والبنوك، مع انخفاض أسهم “داي ايتشي لايف هولدنجز” و”تي آند دي هولدنجز” 1.3 بالمائة.

في حين انخفضت أسهم مجموعة “ميتسوبيشي يو.اف.جيه” الماليه 0.9 بالمائة ومجموعة “ميزوهو” المالية 1.8 بالمائة.

في المقابل قفزت أسهم الشركات المنتجة لمعدات صنع الرقائق .

حيث ارتفع سهم “أدفانتست” 3.1 بالمائة وطوكيو إلكترون 2.8 بالمائة بعد أن صعد مؤشر “فيلادلفيا” لقطاع أشباه الموصلات.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمائة إلى 1876.86 نقطة.

مصطفى.ق