مؤشر نيكي يرتفع مدعوما بأسهم القطاع المالي

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الجمعة وقادت الأسهم المالية المكاسب بعد أن ارتفع العائد على السندات الأمريكية .

بينما قفز سهم “جي.إم.أو إنترنت” بعد أن دعا صندوق نشط الشركة إلى تغيير هيكل الإدارة.

وارتفع نيكي 0.2 بالمائة إلى 23808.06 نقطة، وعلى أساس أسبوعي ربح المؤشر 0.7 بالمائة.

وقفزت أسهم “جي.إم.أو إنترنت” المتخصصة في خدمات الإنترنت والعملات الرقمية 4.7 بالمائة .

بعد أن تقدم صندوق “أوازيس ماندجمنت” بمقترح لتغيير هيكل إدارة الشركة وتقليص صلاحيات المؤسس.

وقفزت أسهم البنوك وشركات التأمين بعد أن زاد العائد على السندات الأمريكية عند أعلى مستوى في عشر سنوات.

وارتفعت أسهم مجموعة “سوميتومو ميتسوي” المالية 1.4 بالمائة و”ميزوهو ” المالية 0.8 بالمئة.

وربح المؤشر “توبكس” 0.7 بالمائة مسجلا 1889.74 نقطة.