مؤلف “الرايس قورصو”: القضاء الجزائري نزيه وقد بيّن الحقيقة وأنصفنا

عبّر مؤلف مسلسل “الرايس قورصو” وائل عبد الحميد، عن احترامه للقضاء الجزائري الذي فصل في قضية بث المسلسل،

بعد محاولة الشروق وقف عرضه على شاشة “النهار”، حيث قال في تصريحات لـ”العربي الجديد”، “إن القضاء في كل بقاع الأرض

يحكم وفق الأدلة والقرائن، والحقوق الخاصة بالبث تكون محكومة بتعاقدات”، موجهات شكره للقضاء الجزائري الذي بيّن الحق،

وأشار وائل عبد الحميد، “كنت سأقبل بحكم القضاء الجزائري النزيه أيا كان”، مضيفا “قناة النهار لو كان لديها أدنى شك

بخصوص حقوق البث والتعاقد، خاصة أن العمل من بطولة أحد أهم فناني الجزائر، وهو الفنان صالح أوقرت، لما غامرت بعرضه”.

وبخصوص تنازله لتلفزيون “النهار” أكد أنه مؤلف وليس له علاقة بحقوق البث، ولكن عندما تم الإتفاق بين الجهة المنتجة،

وقناة “النهار”، يؤكد وائل عبد الحميد “قدمت التنازل الخاص بي كمؤلف في وزارة الثقافة المصرية لصالح قناة “النهار” الجزائرية”.

وكانت محكمة بئر مراد رايس، قد أصدرت حكما أول أمس الخميس، برفض طلب وقف بث مسلسل “الرايس قورصو” على تلفزيون”النهار”.

وذلك بعدما تقدمت قناة “الشروق” بطلب، تتهمها فيه بسرقة المسلسل، الذي كان من المقرر عرضه على شاشتها في رمضان 2018.