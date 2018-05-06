مؤلف جماعي بمناسبة إعلان اليوم العالمي “للعيش معا في سلام”

أصدرت اللجنة الجزائرية للتربية والعلوم والثقافة مؤلف جماعي تحت عنوان “أصول ثقافة السلم: المساواة بين الجنسين والمواطنة العالمية”.

بالشراكة مع كرسي اليونيسكو الأمير عبد القادر لحقوق الانسان وثقافة السلام بجامعة الجزائر 1.

وتم إصدار هذا المؤلف الذي يندرج في إطار برنامج مشاركة اليونيسكو لسنتي 2016-2017.

ويشرف عليه عصام طوالب الثعالبي مدير كرسي اليونيسكو الأمير عبد القادر لحقوق الانسان وثقافة السلام بجامعة الجزائر1 .

بمناسبة إعلان اليوم العالمي “للعيش معا في سلام”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمبادرة من الجزائر قد صادقت يوم 8 ديسمبر الفارط بالإجماع.

على لائحة تعلن من خلالها يوم 16 ماي يوما عالميا للعيش معا في سلام.

وحظي المسعى الجزائري بموافقة أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة.

وهي تهدف الى تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل السلام والتسامح والاندماج و التفاهم و الأخوة.

وشارك عشرة مؤلفين في تحرير هذا المؤلف الذي يقع في 180 صفحة (www.unesco.dz) و يتضمن ثلاثة فصول.