مؤلف مسلسل المداح يكشف مصير الجزء الخامس

كشف المؤلف أمين جمال، مصير الجزء الخامس من مسلسل المداح، خاصة بعدما شهدت أحداث الحلقة الأخيرة الكثير من التفاصيل المثيرة. التي تنتهي بعودة الروح إلى جسد صابر، وظهور الجن قزح مرة أخرى.

وقال أمين إنه لم يتم تحديد مصير خروج النسخة الخامسة من سلسلة المداح. ومن المقرر أن يجتمع فريق عمل المداح بعد مرور أيام العيد، لاتخاذ القرار حول إصدار جزء خامس أم لا.

وكانت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح 4، قد شهدت مواجهة قوية بين صابر المداح وقزح. بعدما يتبع حيلة زكية ضده باستغلال رحاب «هبة مجدي». ويقوم بقتله والقضاء عليه باستخدام السيف، حيث يواجها بعضهما، ويكشف له سميح أنهم أصحاب الأرض.