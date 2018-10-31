مؤمن كالي: “أسعار الدجاج ستنخفض خلال 3 أسابيع”

ستعرف أسعار اللحوم البيضاء، انخفاضا خلال 3 أسابيع المقبلة، حسبما أكده رئيس المجلس المهني لتربية الدواجن، بعدما قفز سعر الدجاج لـ 400 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد.

وقال مؤمن كالي في اتصال هاتفي مع قناة “النهار”، اليوم الأربعاء، إن هذا الإرتفاع كان منتظرا، رغم المساعي التي قاموا بها، وذلك بسبب نقص العرض وارتفاع الطلب.

إضافة إلى غلاء الأعلاف وارتفاع درجة الحرارة، خلال فترة الصيف، مما أدى إلى تكبد المربين خسائر كبيرة .

وكشف المتحدث،أنهم قدموا منذ يومين عرضا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتنظيم هذه الشعبة والقضاء على المضاربة.

مضيفا أنه يجب أن تكون مرونة على مستوى الدواوين الدولة لوضع حد للبرونات، التي رفعت سعر الكتكوت لـ120 دينار جزائري.