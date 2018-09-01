مئات الحجاج الجزائريين عالقون بمطار جدة.. لهذا السبب !!

علق مئات الحجاج الجزائريين، بمطار جدة بسبب تأخر الرحلات الجوية، ومشاكل كبيرة في برمجة رحلات العودة إلى الجزائر.

حيث تسببت شركة “فلاي ناس” الخطوطة الجوية السعودية، الشركة الخاصة، في هذا التأخر الذي سجل لأكثر من 48 ساعة.

وحسب معلومات تحوز عليها “النهار”، فإن الحجاج الجزائريون من ضحايا الفوضى التي سببتها هذه الشركة.

ولا يزالون متواجدون بالسعودية، في انتظار حل لمشكلتهم، حيث لم يجدوا أي مسؤول من هذه الشركة للحديث إليه.

وحسب ذات المعلومات، فإن هذه الشركة لم تسدد مستحقات استئجار الطائرات لنقل الحجاج الميامين، كما أن هذه الشركة تعمل للمرة الأولى على موسم الحج، وللجزائر على وجه الخصوص.

وفي المقابل، رفضت الفنادق على إيواء الحجاج الجزائريين بسبب انتهاء مدة اقامتهم، واغلبهم متواجدون في بهو الفنادق أو في قاعات المطار.