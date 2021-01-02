مئات العائلات تحت الحصار بسبب الثلوج في 6 ولايات.. والجيش يتدخل

تدخلات للحماية المدنية بالشريعة في البليدة بعد تسجيل إصابات بجروح وانخفاض في درجات الحرارة

والي البويرة يمنع دخول الحافلات والدراجات النارية منطقة أعالي تيكجدة

شهدت مناطق واسعة ومتفرقة من الوطن، خلال الأٍبع وعشرين ساعة الماضية، تساقطات كثيفة للثلوج، تسببت في غلق طرقات وبقاء مئات العائلات عالقة في الشوارع، قبل تدخل قوات الجيش والدرك ومصالح الحماية المدنية، الأمر الذي حال دون وقوع كوارث انسانية.

ففي ولاية البليدة، وتحديدا بأعالي جبال الشريعة، تحولت جولات سياحية لمئات العائلات إلى رحلة جحيم، بعد محاصرتها وغلق الطرقات بسبب التساقطات الكثيفة للثلوج بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، سجلت مصالح الحماية المدنية بالبليدة، بسبب توافد المئات من السياح، إصابة عدة أشخاص بجروح وانخفاض في درجات الحرارة، قبل أن يجري إسعاف عدد منهم بعد أن تعرضوا لحالات سقوط وهبوط في درجات الحرارة.

وبإقليم دائرة بوقرة، تدخلت وحدة الحماية المدنية بعد تلقي مكالمة هاتفية تفيد بوجود سيدة تبلغ من العمر 35 سنة تقيم بحي النصر تعرضت لمخاض الولادة بمنزلها.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية أين تم إسعاف المرأة الحامل ومساعدتها في وضع مولود من جنس ذكر بصفة طبيعية داخل المنزل، ثم إجلاؤها مع رضيعها نحو القطاع الصحي ببوقرة.

وفي سيدي بلعباس، تهاطلت ليلة أول أمس كميات من الثلوج على مختلف مناطق الهضاب العليا بجنوب الولاية خاصة بالضاية، مما تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 13.

وتدخلت مختلف وحدات الأشغال العمومية وقوات الجيش والدرك من اجل فك العزلة عن المناطق المتضررة.

وتم تسجيل رش للملح بالعديد من المسالك والطرقات، لتفادي الإنزلاقات، فيما تم تسخير كل ما توفر من آليات كسح الثلوج لفك العزلة من المناطق الغابية والجبلية.

وفي ولاية سعيدة، أدت التقلبات الجوية والتساقط المعتبر للثلوج، خصوصا بجبال سيدي أحمد زقاي، سيدي الحاج عبد الكريم وجبال الجبارات، الى غلق بعض المحاور والطرقات وعرقلة حركة المرور خاصة بالطريق الولائي رقم 9 الرابط بين بلدية تيرسين ودوار دوي حريز وكذا بلدية المعمورة وقرية سيدي يوسف والطريق الوطني الرابط بين بوراشد وتيمطلاس وكذا الطريق الولائي الرابط بين بلدية مولاي العربي وبوراشد.

وقدخلت فرق الدرك ومصالح البلدية والحماية المدنية بالمناطق المتضررة، لفك العزلة عن ساكنيها وذلك بفتح الطرقات وتسهيل حركة المرور أمام مختلف العربات والشاحنات مع تقديم نصائح للسائقين بتوخي الحيطة والحذر خاصة مع الانزلاقات والضباب تفاديا لحوادث المرور.

أما بولاية المسيلة، فقد حاصرت الثلوج ليلة أول أمس إلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس، العديد من العائلات الذين كانوا على متن مركباتهم، بمنطقتي أولاد سيدي منصور وأولاد شعيب ببلدية المعاضيد.

وبحسب بيان لخلية الإعلام للحماية المدنية، فإن كلا من مصالحها مرفوقة بعناصر الجيش وكاسحات الثلوج التابعة لمديرية الأشغال العمومية، ساهمت في إجلاء 59 رجلا، و11 طفلا و9 نساء كانوا على متن 22 مركبة بين سيارة وشاحنة ودراجة نارية بمنطقة أولاد سيدي منصور، كما تم إجلاء 10 رجال كانوا على متن 5 سيارات بمنطقة أولاد شعيب.

وفي ولاية البويرة، تمكن عناصر الجيش والحماية المدنية، ليلة الجمعة، من فك الحصار على ازيد من 150 عائلة بتكجدة حاصرتها الثلوج.

البداية كانت عندما توافدت مئات العائلات على منطقة أعالي تيكجدة، للتمتع بسحر المكان، في أعقاب كل تساقط للثلوج، غير أن تلك الرحلة السياحية، سرعان ما تحولت إلى مأساة، في أعقاب غلق الطرقات والمسالك.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن عملية تسريح المركبات امتدت إلى حدود الساعة الثالثة صباحا، حيث تدخل عناصر الدرك والجيش والحماية وكذا عمال الأشغال العمومية لإزاحة الثلوج المتراكمة على طول 3 كلم.

وتمت الاستعانة بكاسحة الثلوج والقيام برش الملح على طول المسافة المذكورة .وبعد أزيد من 8 ساعات بدأت المركبات في التحرك تدريجيا في حين تم التكفل ب26 عائلة منهم 3 عائلات فلسطينية قضت ليلتها بالشاليهات.

وقد دفعت تلك الأحداث، بوالي البويرة، إلى اتخاذ قرار أمس، بمنع حركة الحافلات والدراجات النارية نحو أعالي تيكجدة، لتفادي تكرار ما حدث أول أمس.

وفي تيزي وزو، تسبب تراكم الثلوج المتساقطة بأعالي الولاية، ليلة أول أمس في غلق طرقات وطنية وولائية، حيث سجلت مديرية الأشغال العمومية غلق الطريق الوطني رقم 15 على مستوى تيروردة والطريق الوطني رقم 30 بثلاقيلاف وكذا الطريق الولائي رقم 9 باشلاطن ايلولة اومالو والطريق الولائي رقم 253 بايللتن.

وقد وجه القائمون على الحظيرة الوطنية لجرجرة نداء للمواطنين و العائلات بتجنب التنقل إلى جبال “ثلا قيلاف” تجنبا لأي طارئ مع حثهم على الوعي وعلى متابعة النشرات الجوية.