مئات المصريين يتظاهرون على حدود غزة رفضاً لتهجير الفلسطينيين

احتشد مئات المصريين، الجمعة، في تظاهرة على الحدود المصرية مع غزة احتجاجاً على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقضي بنقل فلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” لقطات تظهر مئات المحتجين وهم يلوحون بأعلام مصرية وفلسطينية بالقرب من معبر رفح الحدودي.

واقترح ترمب الأسبوع الماضي خطة لتطهير قطاع غزة، على أن يستقبل الأردن ومصر فلسطينيين من المنطقة التي دمرتها الحرب.

حيث رفضت الدولتان بشدة المقترح، لكن ترمب أصر، الخميس، مجدداً، قائلاً: “نحن نفعل الكثير من أجلهم، وسوف يفعلون ذلك”.

من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”. وحذّر السيسي مراراً من أن مثل هذه الخطوة “خط أحمر” من شأنها أن تهدد الأمن القومي المصري.

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