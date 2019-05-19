مئات المواطنين ببلدية وادي الطاقة يحتجون ضد ارتفاع فواتير الغاز باتنة

خرج، صباح اليوم الأحد، المئات من سكان بلدية وادي الطاقة بولاية باتنة، في احتجاجات عارمة أمام مقر البلدية.

مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق لكشف أسباب الإرتفاع غير المبرر في فواتير الكهرباء والغاز،

التي تضاعفت -حسبهم – بأكثر من النصف مقارنة بفواتير نفس الفترة من العام الماضي رغم تقارب حجم الاستهلاك بين فواتير الفترتين،

وحسب المحتجين، فإنّ سبب هذا الإرتفاع المجهول السبب والغرض مرده التلاعب في احتساب قيمة معامل الغاز الموصوف بالمرتفع أكثر من اللزوم.

علما أنّ مصالح “سونلغاز”، ذكرت في بيان سابق لها ان تحديد قيمة معامل الغاز ، يستند الى ارتفاع المناطق فوق سطح البحر.