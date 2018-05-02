مئات المواطنين يغلقون الطريق ومقر الدائرة بسبب السكن بفرجيوة في ميلة

اتهموا لجنة الدائرة بالعجز المطلق في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص

أقدم، أول أمس، المئات من المواطنين على التوجه للشوارع الرئيسية ببلدية فرجيوة بولاية ميلة، احتجاجا على القائمة الأولية للسكن الاجتماعي الإيجاري المعلن عنها، والتي ضمت 806 مستفيد.

الحصة طال انتظارها وأفرجت عنها الدائرة بعد سنوات من الانتظار، واتهم المحتجون صراحة لجنة الدائرة بالتقصير في حق العائلات الفقيرة واعتماد أساليب مغالطة في تحديد الآليات الواجب اعتمادها في منح السكن الاجتماعي الإيجاري، مستدلين بحالات ميسورة الحال ولا ترقى لأن تكون لها الأولوية في المنح، على الأقل خلال هذه الحصة، مؤكدين بأن الأولوية كانت للعائلات المقهورة، والتي غلبها الزمن.

وامتدت الاحتجاجات لغلق الطريق الوطني رقم 100 باتجاه بلدية بوحاتم، إضافة للمحور الرئيسي نحو دراحي بوصلاح ومنه نحو ولاية سطيف، مما جعل الحركة المرورية تشل عن آخرها، كما حوصر مقر الدائرة بعشرات المواطنين غير الواردة أسماؤهم في القائمة المعلن عنها، والتي علقت في ساعة متقدمة من صباح أول أمس بالشوارع الرئيسية ولم تقدم جميع المكاتب الإدارية بمقر الدائرة خدماتها للمواطنين.

وتعطلت الحياة العامة، وإلى ذلك قال منتخب محلي لـ«النهار» إنه على المحرومين غير الواردة أسماؤهم أن يسارعوا إلى تقديم الطعون، التي أضاف أن المسؤول الأول بالولاية وجه تعليمة بشأنها تقضي بمعالجتها بصورة جدية، وبالموازاة تعذر علينا الاتصال برئيس الدائرة لتزامن ذلك مع عطلة عيد العمال.