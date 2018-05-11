مئات الوافيات في الكونغو لأسباب غامضة

أفادت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة بوفاة أكثر من 120 شخصا بصورة غامضة.

وأعلنت سلطات المناطق الشمالية والشرقية من الكونغو وقوع وفيات لأسباب مجهولة بين نازحين في منطقة كاندوي في الحدود مع أوغندا.

مشيرة إلى أن 93 الضحايا تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وذكر تقرير للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في الكنغو إلى أن كثيرا من الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من فقر الدم والحمى.

مضيفا أن السلطات لم تجر تحقيقا رسميا فيما يتعلق بحالة الأمراض الوبائية في هذا المكان حتى الآن.