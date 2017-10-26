مابين الإبداع والجنون..بن طالب في مُفترق الطرق

أصبح مُستقبل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب داخل ناديه “شالك04” غير واضح المعالم بعد تراجعه الرهيب وفقدانه لمكانته الأساسية.

وجاءت الإصابة الأخيرة التي تعرض لها لتزيد من تعقيد أموره أكثر، بإعتباره سيغيب لامحالة عن المُنافسة لفترة من الزمن.

وكون المصائب لاتأتي فُرادا فإن المدرب “دومينيكو تيديسكو” أكد بأنه غير مُنزعج بعد المُشكل الصحي للاعبه كونه مُجرد عنصر بديل.

وأبدى التقني الألماني غضبه من الجزائري بعدما رفض التدرب مع البدلاء، ولكنه أكد حل القضية وديا ودون عقوبات.

وكان المدير الرياضي للأزرق الملكي إعتبر سابقا بأن نبيل يجمع الإبداع والجنون “كرويا” مما يجعله “غير مُستقر” وبحاجة لعناية مُستمرة.