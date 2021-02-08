مابين 12 و16 مليون جرعة حصة الجزائر من لقاح كورونا ضمن “كوفاس”وأوّل دفعة نهاية فيفري

أعلنت مديرة الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة اليوم عن حصة الجزائر من اللقاح ضد كورونا ضمن مجموعة كوفاس.

وحسب البروفسور وهيبة حجوج حصة الجزائر من اللقاح ضد كورونا تتراوح مابين 12 و16 مليون جرعة أي بنسبة 20 بالمائة .

وأوضحت ذات المسؤولة أن هذه الحصة تم الغتفاق عليها ضمن مجموعة كوفاس والمنظمة العالمية للصحة.

وكشفت البروفسور وهيبة حجوج أن الجزائر ستستلم نسبة 35 بالمائة منها كدفعة أولى مع نهاية فيفري الجاري.

وأكدت خلال عرضها لمختلف مراحل التي قطعتها المفاوضات مع المخابر المنتجة للقاح ضد كورونا منذ أوت 2020 أنها كانت صعبة.

وهذا في إطار متعدد الأطراف ضمن ميكانزمات “كوفاكس” أو ثنائي مباشرة مع المخابر المعنية، على حد قولها.

كما تم تنظيم لقاءات تحاضر مرئي عن بعد مع المعنيين أثمرت بالموافقة على تموين الجزائر بحصة تضمن تغطية نسبة 70 بالمائة.

مع ضمان التعويضات في اطار مجموعة “كوفاس” اذا سجلت أعراض خطيرة للقاح.

وستحصل كل دولة أفريقية بينها الجزائر من المركز الافريقي لمراقبة والوقاية من الأمراض، نسبة 15 بالمائة من السكان من اللقاح.