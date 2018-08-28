ماتام: “الأفضل هو من سيتأهل للدور الربع نهائي” !

كشف رضا ماتام اللاعب الدولي السابق، أن المباراة بين “مولودية الجزائر” و “وفاق سطيف” زوال اليوم ستكون صعبة على الفريقين.

وقال ماتام عند نزوله ضيفا على قناة النهار: “الفريق الذي يكون حاضر فوق أرضية الميدان والأكثر تركيز هو الذي سيفوز بالمباراة”.

وأضاف: “نتمنى أن تكون مباراة في المستوى العالي لأن المباراة قارية والعديد من الجماهير في انتظارها”.

وتابع: “الوقت غير ملائم بطبيعة الحال، لكن نتمنى أن نشاهد مباراة في المستوى”.

وختم كلامه: “كازوني والطاوسي يعرفان بعضهما جيدا وأعتقد أن المباراة ستكون تكتيكية”.