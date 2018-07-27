ماتام: “الوفاق يملك هيبة إفريقية وبإمكانه الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال”

أكد اللاعب السابق لوفاق سطيف، رضا ماتام، أن نادي وفاق سطيف يملك تشكيلة بإمكانها العودة بنتيجة ايجابية من خرجتها إلى المغرب.

وصرح رضا ماتام، لتلفزيون “النهار”: “وفاق سطيف، أظهر في مباراة الذهاب أمام الدفاع الحسني الجديدي، مردودا جيدا يسمح له بالذهاب بعديا في هذه المنافسة”

وأضاف: “الوفاق أصبح له كلمته وهيبته في إفريقيا، وأتمنى أن يثبت ذلك في مباراته المقبل أمام الدفاع الحسني الجديدي”.

وتابع: “أتمنى عودة وفاق سطيف بنتيجة ايجابية من المغرب، تسمح له بمواصله مشواره الإفريقي، ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا”.