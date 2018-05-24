ماتام :”مبولحي وفيغولي تفاهمو بيناتهم ووقت تنحية المُدربين إنتهى”

أبدى الدولي الجزائري السابق، رضا ماتام غضبه الشديد من الثنائي، سفيان فيغولي ورايس مبولحي بعد رفضهما الإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”أعتقد بأنه يوجد تفاهم بين مبولحي وفيغولي في الخطوة التي قاما بها، وهذا أمر مؤسف”.

ليُضيف :”من المُفترض أن يتم تلبية نداء الوطن، ويجب على الجميع أن يعلم بأن وقت إقالة المُدربين من طرف اللاعبين قد انتهى”.

وختم :”الإنضباط يجب أن يعود، وهذا السيناريو لم يكن يحدث سابقا ونتذكر إلتزام أساطير مثل دحلب وتلمساني التام مع الخضر”.