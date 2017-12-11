ماتام :”متأسف لغياب من كانوا ينتقدون في البلاطوهات”

ظهر الدولي الجزائري السابق، رضا ماتام، مُتحسرا لغياب العديد من الأسماء البارزة عن الندوة المُخصصة لتطوير كرة القدم الجزائرية.

وصرح صاحب القدم اليُسرى السحرية لتلفزيون “النهار” :”غياب من يتكلمون دائما في البلاطوهات مؤسف، رغم أن الفُرصة مواتية لطرح أفكارهم”.

وأضاف :”لايجب أن نترك نفس الرؤوس القديمة تتحكم بكُرتنا، وعلينا إصلاح المنظومة وإنهاء المشاكل الشخصية، ومنح الأولوية لمصلحة الوطن فقط”.

وأكد اللاعب السابق لوفاق سطيف، على ضرورة ترك “السياسة” جانبا، لأنها تزيد من تعميق الأزمة أكثر مما تُساعد في حلها.

وقال: “مُشكل كُرتنا هو أنها سُيست أكثر من اللزوم، والدولة لديها أمور أكثر أهمية لمعالجتها”.