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ماتت أختي من البرد.. طفلة سورية تفطر القلوب بمعاناتها

بقلم نادية بن طاهر
ماتت أختي من البرد.. طفلة سورية تفطر القلوب بمعاناتها
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هزت طفلة سورية صغيرة، مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث ظهرت وهي تبكي من البرد والجوع والألم.

وغصّت الطفلة السورية، وهي تشرح ألم واقعها الذي وصلت إليه دون أي ذنب، لتصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو على موقع تويتر بقوة، وتعاطف الكثيرون مع معاناة الطفلة في مخيمات النزوح.

وقالت الطفلة في كقطع الفيديو: “ماتت أختي من البرد.. ما بعرف كيف.. كل العالم دفيانيين إلا نحنا ما دفيانيين.. الجو كثير برد برد”.

وكشفت الطفلة، أنها تعيش مع عائلتها وتعاني من قلة حطب التدفئة، فتنام دون أن تشعر بأطرافها من شدة البرد.

وأوضحت في حديثها أن شقيقتها قد توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل “المدفئة” ويتجمعون حولها للتدفئة من شدة البرد.

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