ماتز يرفض رحيل أوكيدجة

الرياضة
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ماتز يرفض رحيل أوكيدجة
بقلم أمير بهلول

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي “ماتز” يرفض بشدة رحيل حارسه الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” بالرغم من العروض التي تصل الفريق بخصوصه، كما أن الحارس الجزائري يعتبر من أفضل الحراس في “الليغ 1”.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق الفرنسي تفكر جديا في تمديد عقد “أوكيدجة” بالرغم من أن عقده الحالي ينتهي في جوان 2023، غير أن كثرة العروض جعلت من النادي تفكر في تمديد عقده لقطع الطريق أمام جميع الأندية الراغبة في ضمه.

في نفس السياق، أكد الفرنسيون أن اهتمام “روما” بالحارس الجزائري مجرد إشاعات فالفريق الإيطالي لديه حارسين جيدين وأن جوزي مورينيو مدرب الفريق لا يفكر في التعاقد مع حارس مرمى جديد.


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