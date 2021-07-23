“ماتز” يُريد ضم اكتشاف البطولة الوطنية

كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة أن فريق ماتز الفرنسي يُريد التعاقد مع اللاعب الجزائري لفريق وفاق سطيف “محمد الأمين عمورة” خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت ذات المصادر أن الفريق الناشط في الدرجة الأولى الفرنسية وينشط في صفوفه ثنائي الخضر ألكسندر أوكيدجة وفريد بولاية دخل في مفاوضات مع إدارة “لونطونت”.

وقدم “ماتز” عرضا رسميا تصل قيمته ل1 مليون أورو أي ما يُعادل حوالي 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية للوفاق من أجل الظفر بخدمات صاحب ال21 ربيعا.

ويلقى فريق ماتز منافسة شديدة للظفر بخدمات عمورة في ظل رغبة أندية فرنسية آخرى ونادي قاسم باشا التركي في التعاقد معه، خاصة هذا الأخير الذي قدم عرض يصل ل700 ألف أورو.