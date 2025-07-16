ماتوتي يعود للبطولة الوطنية من بوابة اتحاد خنشلة

سجّل المهاجم الغابوني، ايسانغ ماتوتي، عودته في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى البطولة الوطنية مجددا، من بوابة فريق اتحاد خنشلة.

وأعلنت إدارة اتحاد خنشلة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن تعاقدها مع المهاجم ايسانغ ماتوتي.

وكان المهاجم ماتوتي، قد سبق له خوض تجربة أولى في البطولة الجزائرية، مع فريق شبيبة القبائل، قبل رحيله في الميركاتو الشتوي الماضي، ليسجل عودته هذا الصيف. ويوقع رسميا مع اتحاد خنشلة.

ويعلق مسؤولو إدارة فريق اتحاد خنشلة، آمالا كبيرة، على مستقدمهم الجديد ايسانغ ماتوتي، لتقديم الإضافة اللازمة لهجوم الفريق في الموسم الجديد.