ماتويدي يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

أعلن الدولي الفرنسي الأسبق، بليز ماتويدي، اليوم الجمعة، اعتزاله ميادين كرة قدم كلاعب، بعد مشوار كروي طويل حافل بالألقاب.

ونشر ماتويدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “كرة القدم أحببتك كثيرا، وأعطبتني الكثير لكن حان الوقت للتوقف”.

كما أضاف الدولي الفرنسي الأسبق: “لقد حققت أحلام طفولتي، وأحلامي كرجل، وبكل فخر أقلب اليوم هذه الصفحة”.

كما أرفق بليز ماتويدي (35 عاما)، هذه التغريدة، بصورة له حاملا مجسم كأس العالم، الذي توج به مع منتخب فرنسا في مونديال 2018.