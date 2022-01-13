“مات مقتولا”.. طبيب يثير ضجة حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

كشف طبيب مصري، أن الإعلامي وائل الإبراشي “مات مقتولا”، مثيرا بهذا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قال الطبيب المصري خالد منتصر، عبر “فيسبوك: “لجأ وائل إلى دكتور “ش” وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بعد نصيحة صديق”.

وتابع منتصر “الطبيب هون على الإبراشي الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع”. في حين “أقنعه بالمعالجة في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب وإن المستشفى مش حتقدر تعمل له حاجة زيادة”. وكتب “أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يوميا !!! إسمها ايه الجرعة؟؟”. تابعا “مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري”.

وأضاف الطبيب، “بدأت حالة الإبراشي في التدهور، وبدأت الأرقام تصعد بجنون دلالة على الالتهاب المدمر للرئتين وبداية عاصفة السيتوكين”. “التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى، وأصر طبيب الهضم على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية”. كما ألّح على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف. برغم أن أرقام الـ C reactive protein و244 2459 الـferritin 779 وLDH وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع. مما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لا محالة”.

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وكشفت زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي، عن تفاصيل صادمة وكارثية لآخر أيام زوجها بالمستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا . كما قالت زوجة الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيا، وليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتابعت: “وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس”. كما تابعة “وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى”.