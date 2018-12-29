ماجدة الرومي تحيي أول حفل لها بالسعودية

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء أمس الجمعة، أول حفل لها في السعودية، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” بمحافظة العلا.

وشهد هذا الحفل الغنائي حضورا جماهيريا كبيرا، وأدت الرومي فيه نخبة من أغانيها الشهيرة.

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل، بكلمة وجهتها للسعودية وشعبها، وقالت فيها : “بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم”.

وشرف كبير لنا أن نغني في هذا البلد الحبيب، الذي نقدره كل التقدير ونحترم شعبه كل الاحترام.

وأضافت الرومي: “هذه الأرض قبل أن تكون تخص قلوبنا، فهي محسوبة منذ زمن على ضمائرنا، ولنا فيها أهل بقدر ما لنا في بلدنا”.

واختتمت ماجده: “أتمنى بكل الوفاء والصدق في قلبي، أن تبقى هذه البلد الطيبة عاصمة للخير، وأتمنى أن تبقى دارها دار العز، وسيوفها سيوف النصر، ويبقى نخيلها مراوح الزمن، وتبقى البهية الأبية العربية العزيزة على قلوبنا جميعا”.

وانطلق مهرجان “شتاء طنطورة” في 19 ديسمبر الحالي، ويستمر حتى التاسع من فبراير المقبل.

وستستضيف منصة “مرايا” التي بنيت لتكون المركز الرئيسي للمهرجان، 8 فنانين عالميين على مدى 7 أسابيع في الشتاء.