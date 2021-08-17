ماجر:”أتمنى من أعماق قلبي تتويج الخضر بكأس إفريقيا بالكاميرون”

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون بحضور أسطورة الخضر رابح ماجر.

مراسيم القرعة شارك فيها أسطورة المنتخب الوطني الجزائري رابح ماجر اضافة إلى عديد النجوم الكبار في القارة السمراء.

وقال أفضل لاعب في القارة السمراء سنة 1987:”المواجهة أمام كوت ديفوار ستكون صعبة جدا وصعب التكهن بنتيجتها، سنرى ما سيحدث”.

وأضاف:”أتمنى من أعماق قلبي تتويج المنتخب الوطني الجزائري بكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة”.