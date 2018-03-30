ماجر:”أطلب من الجمهور أن يُساند المنتخب ولا يستمع للمشوشين”

طالب الناخب الوطني “رابح ماجر” من الجمهور الجزائري أن يُساند المنتخب في المُستقبل ولا يستمع للمشوشين اللذين يُريدون ضرب إستقرار الخضر.

وقال ماجر في حوار مُطول مع موقع “غول” الفرنسي نُشر سهرة الخميس:”البعض لديه ذاكرة قصيرة ولا أريد الحديث عن نفسي كثيرا لكن يجب أن يعلم الجميع أنني هنا لمُساعدة المنتخب”.

“لدينا المقومات من أجل إنقاذ هذا المنتخب ووضعه في السكة الصحيحة ويجب على الأنصار دعمنا وعدم الإستماع للمشوشين اللذين يريدون ضرب إستقرار المنتخب”.

وختم الناخب الوطني:”ليس الصحافة الجزائرية من تريد تحطيمنا وإنما بعض الأشخاص اللذين يلعبون على أوتار الشعب الجزائري وإستغلال الفرصة للظهور”.