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الرياضة

ماجر:”الكاميرون والسنغال أبرز المرشحين لبلوغ الدور الثاني للمونديال”

بقلم فيصل زيان بوزيان
ماجر:”الكاميرون والسنغال أبرز المرشحين لبلوغ الدور الثاني للمونديال”
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تحدث لاعب المنتخب الوطني الأسبق، ومدرب الخضر السابق، رابح ماجر، عن حظوظ المنتخبات الإفريقية في كأس العالم قطر 2022.

وصرح ماجر لموقع “foot-africa” اليوم الخميس:”الكاميرون والسنغال على وجه الخصوص في وضع جيد للتأهل للدور الثاني من المونديال”.

وأضاف ماجر:”كما يمكن للمنتخبات الإفريقية الأخرى كالمغرب وتونس  أيضا خلق ضجة كبيرة في مونديال قطر”.

وأوضح رابح ماجر:”كأس العالم بطولة تتطلب حضورًا ذهنيًا وجسديًا وتكتيكيًا مثاليًا، لذا يجب على المنتخبات الإفريقية الدقة والتركيز للتألق في هذه النسخة”.

وتابع رابح ماجر حواره:”لم يسبق لأي منتخب إفريقي بلوغ المربع الذهبي للمنافسة، أتمنى ذلك أن يحدث في هذه النسخة”.

وختم رابح ماجر حواره:”أرشح فينسون أبوبكر ويوسف المساكني، وساديو ماني للتألق في كأس العالم المقبلة”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/MP6r3
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