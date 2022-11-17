ماجر:”الكاميرون والسنغال أبرز المرشحين لبلوغ الدور الثاني للمونديال”

تحدث لاعب المنتخب الوطني الأسبق، ومدرب الخضر السابق، رابح ماجر، عن حظوظ المنتخبات الإفريقية في كأس العالم قطر 2022.

وصرح ماجر لموقع “foot-africa” اليوم الخميس:”الكاميرون والسنغال على وجه الخصوص في وضع جيد للتأهل للدور الثاني من المونديال”.

وأضاف ماجر:”كما يمكن للمنتخبات الإفريقية الأخرى كالمغرب وتونس أيضا خلق ضجة كبيرة في مونديال قطر”.

وأوضح رابح ماجر:”كأس العالم بطولة تتطلب حضورًا ذهنيًا وجسديًا وتكتيكيًا مثاليًا، لذا يجب على المنتخبات الإفريقية الدقة والتركيز للتألق في هذه النسخة”.

وتابع رابح ماجر حواره:”لم يسبق لأي منتخب إفريقي بلوغ المربع الذهبي للمنافسة، أتمنى ذلك أن يحدث في هذه النسخة”.

وختم رابح ماجر حواره:”أرشح فينسون أبوبكر ويوسف المساكني، وساديو ماني للتألق في كأس العالم المقبلة”.