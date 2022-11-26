ماجر:”المنتخب الوطني قوي لكنه غير محظوظ”

تحدث الناخب ولاعب المنتخب الوطني السابق، رابح ماجر، عن العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني، وأسباب فشله في بلوغ مونديال قطر 2022.

وصرح الناخب الوطني السابق ماجر لموقع العين الإماراتي:”الحظ حرم محاربي الصحراء من المشاركة في مونديال قطر، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة لجميع الجزائريين”.

وأضاف ماجر:”نملك منتخبا قويا، وكان بإمكانه الذهاب بعيدا لو ترشح للنهائيات، في كل الحالات ينبغي علينا طي هذه الصفحة نهائيا والتركيز على ما هو قادم”.

وتابع ماجر:”ما حدث أمام الكاميرون في مباراة الإياب من تصفيات المونديال أمر محبط، خاصة وأننا كنا على بعد خطوة صغيرة من تحقيق هدفنا”.

كما كشف رابح ماجر عن تفاؤله بالمنتخبات العربية المشاركة بمونديال قطر وقال:”منتخبات تونس والسعودية والمغرب وقطر، بإمكانها تحقيقها المفاجأة والتأهل للدور الثاني”.

وأردف ذات المتحدث:”مهمة المنتخبات العربية لن تكون سهلة، ولكن ينبغي عليها اللعب بروح كبيرة وعدم ارتكاب الأخطاء الفنية والتكتيكية القاتلة من أجل تحقيق هذا الهدف”.