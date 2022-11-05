ماجر:”حزين لإقصاء الجزائر ومصر وإيطاليا..وسأشجع العرب في المونديال”
تحدث الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، اليوم السبت، عن مرارة إقصاء المنتخب الوطني من كأس العالم 2022 بقطر.
وصرح ماجر اليوم السبت لموقع “الجزيرة.نت”:”الجزائر الغائب الأكبر عن كأس العالم 2022 إلى جانب مصر وإيطاليا، هذه المنتخبات تستحق أن تكون في مونديال قطر”.
وأضاف ماجر:”لكن هذا قانون الكرة، كنا نريد مشاهدة رياض محرز ومحمد صلاح في هذه البطولة، ولكن للأسف يجب التفكير في كأس العالم المقبلة”.
وتابع ماجر:”لدينا 4 منتخبات عربية تشارك في كأس العالم، سأشجعهم جميعا لأنهم يمثلون العرب كافة، سأساندهم بقوة لكي يحققوا أفضل النتائج”.
كما كشف ماجر عن أسوء ذكرى له في المونديال بالقول:”سنة 1986 كان مونديال مخيبا للآمال، كنا نأمل أن نظهر بمستوى أفضل من نسخة 1982، لأن أغلب اللاعبين كانوا في التشكيلة، لكننا فشلنا”.
وختم رابح ماجر تصريحاته:”مونديال قطر يتميز بالجدية والاحترافية، كل شئ تم توفيره في هذا المونديال، وستكون كأس عالم تاريخية”.