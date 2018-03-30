ماجر:”ليس لدي مشكل مع الصحافة وهذا سبب مُقاطعتي للندوات الصحفية”

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه يحترم وسائل الإعلام الجزائرية وليس لديه أي مُشكل معها مُعتبرا مهنة الصحافة من أنبل المهن.

وقال ماجر في حوار مُطول مع موقع “غول” الفرنسي نُشر سهرة الخميس:”لا أعقد الندوات الصحفية لأنني أريد التركيز على المنتخب فقط ونحن بحاجة للهدوء”.

“لدي مُساعدين قادرين على تنشيط ندوات صحفية وأنتم تعلمون أنه لا يوجد ما يُجبرني على عقد ندوات صحفية بعد أو قبل مُباراة ودية”.

“لا أريد جلب الصداع لرأسي من خلال الحديث مع الصحافة لأنني بحاجة للهدوء لكي أقوم بإتخاذ القرارات الصائبة وأنا هنا لخدمة وسائل الإعلام”.

وأضاف:”أحترم وسائل الإعلام الجزائرية وليس لدي أي مُشكل معها وأعتبر مهنة الصحافة مهنة نبيلة”.