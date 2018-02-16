ماجر:”مازلت بحاجة للاعبين تكوّنوا في أوروبا”

أشار الناخب الوطني رابح ماجر، إلى أنه بحاجة للأسماء الناشطة الدوريات الأوروبية في صورة أوناس وبودبوز.

وأكد ماجر بذلك في حوار له مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، أنه رغم العمل الكبير الذي سطره مع المنتخب المحلي بحاجة للاعبين المحترفين.

“مازلت بحاجة للاعبين مكونين في أوروبا، مثل آدم أوناس ورياض بودبوز سيبقون ضمن خياراتنا”.

“ليس هنالك فرق بين المنتخب الأول والمنتخب المحلي بالنسبة إلي، هدفي صنع منتخب محلي قوي قادر على التأهل لشان 2020″.

وأضاف:”أفضل الأسماء المحلية ستدعّم المنتخب الأول، المنتخبين يكملان بعضهما وهذا أمر طبيعي”.